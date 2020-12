‘Ballando Con le Stelle’ | ma quale Elisa Isoardi | Raimondo Todaro avvistato mano nella mano con un volto noto del piccolo schermo! foto

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ha appassionato il pubblico di Ballando Con Le Stelle il presunto flirt tra: l’intesa fortissima tra i due durante i passi a due nel talent show di RaiUno non era passata inosservata e aveva fatto nascere il sospetto che tra di loro potesse esserci di più di una semplice amicizia. Entrambi, però, avevano sempre puntualizzato che tra loro non era in corso nessun flirt, confermando però il grande feeling che li lega e svelando di essersi promessi un appuntamento dopo la fine del programma per decidere le sorti del loro rapporto. E se i fan che sognavano un risromantico per loro avevano potuto sperare dopo la loro ospitata a A Ruota Libera, poco dopo era arrivato un passo indietro della conduttrice che, ospite a Oggi è un altro giorno, aveva dichiarato di stare bene ...