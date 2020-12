Stitch Fix rileva un profitto inaspettato nel Q1 fiscale

Leggi su invezz

(Di martedì 8 dicembre 2020)Fix Inc. (NASDAQ: SFIX) ha dichiarato nella giornata di ieri di aver registrato una sorpresa nel primo trimestre. La società ha anche annunciato il suo nuovo CFO che ha precedentemente lavorato presso Amazon. Ieri,Fix è salito di più del 30% nell’extended trading. Compresa l’azione dei prezzi, le sue azioni sono ora quotate a £35,86 per azione rispetto ai decisamente inferiori £18,78 per azione all’inizio dell’anno.Fix era sceso a £8,59 per azione nella prima settimana di aprile a causa delle interruzioni del Coronavirus. Risultati finanziari diFix nel Q1 vs. stime degli analistiFix ha affermato che i suoi guadagni nel primo trimestre sono stati di £7,12 milioni di sterline, il che si traduce in 6,74 ...