Mes, sì del parlamento alla riforma «ma verificheremo» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Liturgia rispettata, l'accordo intravisto lunedì e raggiunto con calma ieri mattina è stato annunciato però nel pomeriggio per rassicurare le truppe contendenti: c'è stata una trattativa vera. A condurla il ministro per gli affari europei Amendola, Pd, accompagnato dalla sottosegretaria Agea e dal ministro per i rapporti con il parlamento D'Incà, entrambi 5 Stelle. Il testo della mozione che oggi approverà le comunicazioni di Conte prima alla camera e poi al senato è stato condiviso dai capigruppo dei quattro partiti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

