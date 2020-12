La minaccia di Maradona a moglie e figlie sull’eredità: “non vi lascerò nulla” (Di martedì 8 dicembre 2020) Nuovi retroscena interessanti sulla morte di Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio continua a piangere la morte dell’ex Pibe de Oro, sono in corso le indagini per accertare le vere cause del decesso. Giorno dopo giorno emergono nuovi dettagli, in particolar modo si sta provando a fare luce sugli ultimi giorni di vita, sono indagati i medici che però hanno sempre rispedito al mittente le accuse. Sono emerse delle anomalie dall’autopsia, mentre per i risultati dei nuovi esami bisognerà attendere ancora qualche giorno. La guerra all’eredità dopo la morte di Maradona Foto InstragramE’ iniziata la guerra in famiglia per assicurarsi l’eredità di Diego Armando Maradona. In gioco ci sono conti in banca, beni immobili, contratti pubblicitari e diritti d’immagine. Sono già arrivate le richieste ufficiali presentate dai legali dei cinque ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 8 dicembre 2020) Nuovi retroscena interessanti sulla morte di Diego Armando. Il mondo del calcio continua a piangere la morte dell’ex Pibe de Oro, sono in corso le indagini per accertare le vere cause del decesso. Giorno dopo giorno emergono nuovi dettagli, in particolar modo si sta provando a fare luce sugli ultimi giorni di vita, sono indagati i medici che però hanno sempre rispedito al mittente le accuse. Sono emerse delle anomalie dall’autopsia, mentre per i risultati dei nuovi esami bisognerà attendere ancora qualche giorno. La guerra all’eredità dopo la morte diFoto InstragramE’ iniziata la guerra in famiglia per assicurarsi l’eredità di Diego Armando. In gioco ci sono conti in banca, beni immobili, contratti pubblicitari e diritti d’immagine. Sono già arrivate le richieste ufficiali presentate dai legali dei cinque ...

Nuovi retroscena interessanti sulla morte di Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio continua a piangere la morte dell’ex Pibe de Oro, sono in corso le indagini per accertare le vere cause del dec ...

Eredità Maradona, la minaccia di Diego: 'Non vi lascerò nulla'

Ognuno di essi, secondo quanto rimbalza dall'Argentina, ha avviato individualmente l'iter previsto. Lo stesso farà nelle prossime ore anche l'ultima ex dell'argentino, Rocio Oliva, che ha annunciato l ...

Ognuno di essi, secondo quanto rimbalza dall'Argentina, ha avviato individualmente l'iter previsto. Lo stesso farà nelle prossime ore anche l'ultima ex dell'argentino, Rocio Oliva, che ha annunciato l ...