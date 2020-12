Inzaghi esulta: «Le finali non le sbagliamo mai. Abbiamo fatto un’impresa» (Di martedì 8 dicembre 2020) Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Bruges, che è valso l’accesso agli ottavi di Champions per la Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Bruges, che è valso l’accesso agli ottavi di Champions League per la Lazio. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DI Inzaghi «Abbiamo fatto un’impresa: siamo nelle migliori 16 d’Europa con pieno merito, senza mai perdere e quindi domani saremo ancora più lucidi per analizzare il cammino fatto. La qualificazione è meritata, guadagnata sul campo partita dopo partita con mille difficoltà. Stasera Abbiamo fatto una grandissima gara, poi non siamo riusciti a fare il terzo gol, i cambi sono stati forzati, avevo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Bruges, che è valso l’accesso agli ottavi di Champions per la Lazio Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Bruges, che è valso l’accesso agli ottavi di Champions League per la Lazio. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DI: siamo nelle migliori 16 d’Europa con pieno merito, senza mai perdere e quindi domani saremo ancora più lucidi per analizzare il cammino. La qualificazione è meritata, guadagnata sul campo partita dopo partita con mille difficoltà. Staserauna grandissima gara, poi non siamo riusciti a fare il terzo gol, i cambi sono stati forzati, avevo ...

