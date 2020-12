Gli streamer di Twitch annunciano il #Nostreamday e lanciano un manifesto (Di martedì 8 dicembre 2020) Gli streamer di Twitch lanciano un manifesto Il #Nostreamday è un’iniziativa che nasce da un sempre più evidente malcontento dei partner e degli streamer di Twitch in merito alla regolamentazione e al suo utilizzo sulla piattaforma. Il #Nostreamday si articolerà in una giornata di sciopero durante la quale gli streamer non andranno in live e gli spettatori partecipanti non entreranno su Twitch. Questa mobilitazione nasce in seguito ai recenti avvenimenti ai danni di un collega, che nei giorni scorsi è stato bannato in maniera permanente dalla piattaforma. Sia chiaro: non stiamo contestando il ban, che è legittimo, bensì la modalità con il quale è stato perpetrato. Non è pensabile bannare uno streamer ... Leggi su tpi (Di martedì 8 dicembre 2020) GlidiunIlè un’iniziativa che nasce da un sempre più evidente malcontento dei partner e deglidiin merito alla regolamentazione e al suo utilizzo sulla piattaforma. Ilsi articolerà in una giornata di sciopero durante la quale glinon andranno in live e gli spettatori partecipanti non entreranno su. Questa mobilitazione nasce in seguito ai recenti avvenimenti ai danni di un collega, che nei giorni scorsi è stato bannato in maniera permanente dalla piattaforma. Sia chiaro: non stiamo contestando il ban, che è legittimo, bensì la modalità con il quale è stato perpetrato. Non è pensabile bannare uno...

TwitchBuds : RT @bront00: 'Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.' (Forrest Gump, cit. per g… - Dav00158713 : RT @Rampageinthebox: Il #nostreamday si terrà mercoledì 9. Coloro che aderiranno non dovranno entrare su Twitch per TUTTA LA GIORNATA, spet… - FigoMolto : RT @sdrumoxlibero: Non esiste il luogo perfetto. Ovunque vai noi ci saremo. Stasera hai dimostrato quanto vali tra gli streamer. @Twitch g… - bront00 : 'Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.' (Forrest Gump,… - bront00 : 'Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.' (Forrest Gump,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli streamer Twitch, arriva il #nostreamday: il primo sciopero degli streamer che chiedono diritti ad Amazon Leggo.it Stadia: arriva finalmente l'opzione livestreaming

È ora possibile linkare gli account di Stadia e Youtube per dare il via a una nuova era di cloud gaming & streaming.

Twitch, arriva il #nostreamday: il primo sciopero degli streamer che chiedono diritti ad Amazon

Si sono organizzati su Twitch, nelle chat su Whatsapp e su Discord. Hanno cercato di coinvolgere più streamer possibili in modo che l’impatto della mobilitazione fosse concreto e ...

È ora possibile linkare gli account di Stadia e Youtube per dare il via a una nuova era di cloud gaming & streaming.Si sono organizzati su Twitch, nelle chat su Whatsapp e su Discord. Hanno cercato di coinvolgere più streamer possibili in modo che l’impatto della mobilitazione fosse concreto e ...