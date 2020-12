Roma-Sassuolo e Parma-Benevento 0-0, all’Olimpico sotto accusa l’arbitraggio di Maresca (Di domenica 6 dicembre 2020) Finiscono entrambe a reti inviolate le partite di campionato delle 15: Roma-Sassuolo e Parma-Benevento (Udinese-Atalanta è stata rinviata a gennaio per campo impraticabile). all’Olimpico la partita ha assunto toni abbastanza concitati per l’arbitraggio di Maresca, non esattamente gradito ai giallorossi e che lascerà sicuramente degli strascichi. Al 40’ Pedro viene espulso per doppio giallo dopo un fallo su Lopez in ripartenza (il primo cartellino era arrivato per un intervento scomposto con cui aveva colpito alla pancia Berardi con un calcio). Poco prima dell’intervallo convalidato e poi annullato dal Var un gol a Mkhitaryan, per un fallo di Dzeko su Locatelli nell’azione che aveva portato alla rete. Tutte decisioni che hanno fatto protestare non poco i giocatori della ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Finiscono entrambe a reti inviolate le partite di campionato delle 15:(Udinese-Atalanta è stata rinviata a gennaio per campo impraticabile).la partita ha assunto toni abbastanza concitati perdi, non esattamente gradito ai giallorossi e che lascerà sicuramente degli strascichi. Al 40’ Pedro viene espulso per doppio giallo dopo un fallo su Lopez in ripartenza (il primo cartellino era arrivato per un intervento scomposto con cui aveva colpito alla pancia Berardi con un calcio). Poco prima dell’intervallo convalidato e poi annullato dal Var un gol a Mkhitaryan, per un fallo di Dzeko su Locatelli nell’azione che aveva portato alla rete. Tutte decisioni che hanno fatto protestare non poco i giocatori della ...

