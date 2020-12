Di Maio: “Sento tante bugie, Mercoledì non si vota sul Mes” (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dichiarato che nella giornata di Mercoledì non ci saranno votazioni sul Mes. Nonostante le rassicurazioni di Vito Crimi, non si placa la tensione all’interno della maggioranza di governo riguardo un possibile utilizzo del Mes. E con il Consiglio Europeo sempre più vicino, nella giornata di Mercoledì sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Ministro degli Esteri Luigi Diha dichiarato che nella giornata dinon ci sarannozioni sul Mes. Nonosle rassicurazioni di Vito Crimi, non si placa la tensione all’interno della maggioranza di governo riguardo un possibile utilizzo del Mes. E con il Consiglio Europeo sempre più vicino, nella giornata disono L'articolo proviene da Inews.it.

