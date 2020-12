Griglia di partenza F1, GP Sakhir 2020: risultati e classifica qualifiche. Bottas in pole, Charles Leclerc magico 4° su Ferrari (Di sabato 5 dicembre 2020) Nel tardo pomeriggio odierno si sono disputate le qualifiche del GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. I piloti si sono dati battaglia nel corso dei tre turni in programma su un layout estremamente veloce (servono appena 53 secondi per completare un giro), si è assegnata la pole-positiion e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani. Lo spettacolo non è mancato nel deserto, la lotta è stata estremamente avvincente e si è definita sul filo dei centesimi. Valtteri Bottas ha conquistato la pole position al volante della Mercedes. Il finlandese ha timbrato un ottimo 53.377 e si è così guadagnato la partenza al palo. Il nordico, però, ha dovuto sudare tantissimo ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Nel tardo pomeriggio odierno si sono disputate ledel GP del, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. I piloti si sono dati battaglia nel corso dei tre turni in programma su un layout estremamente veloce (servono appena 53 secondi per completare un giro), si è assegnata la-positiion e si è definita ladiper la gara di domani. Lo spettacolo non è mancato nel deserto, la lotta è stata estremamente avvincente e si è definita sul filo dei centesimi. Valtteriha conquistato laposition al volante della Mercedes. Il finlandese ha timbrato un ottimo 53.377 e si è così guadagnato laal palo. Il nordico, però, ha dovuto sudare tantissimo ...

