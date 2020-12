Prove libere GP Sakhir: Russell davanti a tutti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le prime due sessioni delle Prove libere del Gp di Sakhir hanno decretato George Russel come il pilota più veloce. Un ottimo debutto per il pilota inglese, chiamato per sostituire Hamilton. In difficoltà il suo compagno di scuderia Bottas. Prove libere GP Sakhir: Russell corre e Verstappen insegue Sarà una lotta tra Russell e Verstappen per tutto il weekend. L’inglese ha saputo subito adattarsi alla Mercedes W-11, mettendo a segno il miglior tempo in entrambe le sessioni. La potenza della power unit Mercedes sembra fare la differenza anche sul circuito di Sakhir. L’inglese ha messo a segno il miglior giro in soli 54 secondi. Tempo non comune per un circuito di Formula Uno ma questo mondiale, ci ha abituato ad ogni tipo di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le prime due sessioni delledel Gp dihanno decretato George Russel come il pilota più veloce. Un ottimo debutto per il pilota inglese, chiamato per sostituire Hamilton. In difficoltà il suo compagno di scuderia Bottas.GPcorre e Verstappen insegue Sarà una lotta trae Verstappen per tutto il weekend. L’inglese ha saputo subito adattarsi alla Mercedes W-11, mettendo a segno il miglior tempo in entrambe le sessioni. La potenza della power unit Mercedes sembra fare la differenza anche sul circuito di. L’inglese ha messo a segno il miglior giro in soli 54 secondi. Tempo non comune per un circuito di Formula Uno ma questo mondiale, ci ha abituato ad ogni tipo di ...

