A7 in tilt con la neve, Toti ad Aspi: 'La paralisi è inaccettabile' (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'Quello che è successo oggi sulla A7 è inaccettabile'. Lo ha sottolineato il governatore ligure Giovanni Toti , a seguito dei disagi in autostrada per la neve. Toti ha sollecitato Aspi a dare una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'Quello che è successo oggi sulla A7 è'. Lo ha sottolineato il governatore ligure Giovanni, a seguito dei disagi in autostrada per laha sollecitatoa dare una ...

MauroBenetti6 : RT @CastellinoLuigi: Ma con tutti i miliardi che ha accantonato ASPI non ha azionato i mezzi spazzaneve??DA DENUNCIARE!!Neve e pioggia in L… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: A7 in tilt con la neve, Toti ad Aspi: 'La paralisi è inaccettabile' #giovannitoti - GiancarloGarci6 : RT @CastellinoLuigi: Ma con tutti i miliardi che ha accantonato ASPI non ha azionato i mezzi spazzaneve??DA DENUNCIARE!!Neve e pioggia in L… - Nico01042014 : RT @CastellinoLuigi: Ma con tutti i miliardi che ha accantonato ASPI non ha azionato i mezzi spazzaneve??DA DENUNCIARE!!Neve e pioggia in L… - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: A7 in tilt con la neve, Toti ad Aspi: 'La paralisi è inaccettabile' #giovannitoti -

Ultime Notizie dalla rete : tilt con A7 in tilt con la neve, Toti ad Aspi: "La paralisi è inaccettabile" TGCOM Maltempo e neve, auto e tir bloccati sulle autostrade liguri

Si sono registrati allagamenti sulla A12, tra Recco e Genova.Di fatto non esistono direttrici nord-sud percorribili e i tir sono bloccati in Liguria. Per la neve, sulla A6, Savona-Torino, dove è stato ...

Maltempo in Liguria, tir in coda anche sul ponte di Genova San Giorgio

La neve ha mandato in tilt il traffico sulla rete autostradale ligure, in particolare sulla A26 e la A7 dove sono state disposte chiusure temporanee. Tir in coda anche sul ponte di Genova San Giorgio ...

Si sono registrati allagamenti sulla A12, tra Recco e Genova.Di fatto non esistono direttrici nord-sud percorribili e i tir sono bloccati in Liguria. Per la neve, sulla A6, Savona-Torino, dove è stato ...La neve ha mandato in tilt il traffico sulla rete autostradale ligure, in particolare sulla A26 e la A7 dove sono state disposte chiusure temporanee. Tir in coda anche sul ponte di Genova San Giorgio ...