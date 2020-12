X Factor 2020: Little Pieces of Marmelade, Casadilego, N.A.I.P. e Blind finalisti. Eliminata Mydrama (Di giovedì 3 dicembre 2020) Blind - X Factor 2020 Il Live Show di X Factor 2020 arriva al penultimo atto: la semifinale. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco della Sky Wifi Arena. X Factor 2020: la diretta minuto per minuto della semifinale 21.18: Alessandro Cattelan dà ufficialmente il via alla semifinale, con i giudici già in postazione, e spiega velocemente il meccanismo di gara della serata; si parte dalla manche dei featuring. Poi apre il televoto. Prima manche 21.23: La prima esibizione è di Blind, che canta con Madame Baby. Mika è convinto: “Proprio sciolto sul palco (…) Onestamente super piacevole”. Hell Raton si dice “contentissimo”. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 3 dicembre 2020)- XIl Live Show di Xarriva al penultimo atto: la semifinale. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco della Sky Wifi Arena. X: la diretta minuto per minuto della semifinale 21.18: Alessandro Cattelan dà ufficialmente il via alla semifinale, con i giudici già in postazione, e spiega velocemente il meccanismo di gara della serata; si parte dalla manche dei featuring. Poi apre il televoto. Prima manche 21.23: La prima esibizione è di, che canta con Madame Baby. Mika è convinto: “Proprio sciolto sul palco (…) Onestamente super piacevole”. Hell Raton si dice “contentissimo”. ...

