Positivi | calo al 9 2% | giù anche i sintomatici 494 terapie intensive libere

Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 3 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 2. Esso descrive numeri e tendenze. Buono il dato dei Positivi e delle terapie intensive libere. Su 24.709 tamponi sono risultati 2.295 Positivi ossia il 9.2% (ieri 9.3%), il minimo degli ultimi 40 giorni (forbice: 9.2%-21.5%). 22.414 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 2.295 'Positivi', 154 sono sintomatici ossia il 6.7% (ieri 10%), forbice ultimi 40 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 154 Positivi sintomatici rappresentano lo 0.6% (ieri 0.9%). Negli ultimi 40 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sarebbe ...

