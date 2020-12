Il barbiere di Siviglia beffa l’ordine costituito

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il «film d’opera» è una antica tradizione italiana del secolo scorso, che quando raramente capita di vedere in tv, lascia curiosi di un in-canto certo oggi assai polveroso. Il discorso potrebbe riaprirsi domani, quando su Rai3, alle 16.15, andrà in onda un film nuovo di zecca, finito di lavorare letteralmente ieri, che Mario Martone ha preparato per il Teatro dell’Opera di Roma, di cui costituisce l’inaugurazione di stagione, assente solo il pubblico causa pandemia. Rai Cultura, che ha preso l’iniziativa, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.