L’Italia e gli altri: piani di vaccinazione a confronto (Di martedì 1 dicembre 2020) La data da cerchiare di rosso sopra il calendario è il prossimo 15 gennaio. Quel giorno, in Italia, dovrebbe iniziare la somministrazione dei primi due vaccini, di Moderna e Pfizer-Biontech, previo via libera da parte dell’Agenzia Europea del Farmaco. Il condizionale è ancora d’obbligo, visto che, nonostante i ripetuti annunci di case farmaceutiche e politici, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 1 dicembre 2020) La data da cerchiare di rosso sopra il calendario è il prossimo 15 gennaio. Quel giorno, in Italia, dovrebbe iniziare la somministrazione dei primi due vaccini, di Moderna e Pfizer-Biontech, previo via libera da parte dell’Agenzia Europea del Farmaco. Il condizionale è ancora d’obbligo, visto che, nonostante i ripetuti annunci di case farmaceutiche e politici, InsideOver.

gennaromigliore : Una #patrimoniale ora come ora sarebbe non solo inefficace, ma anche controproducente. Il nostro obiettivo deve ess… - ItalyMFA : VM @ecdelre alla presentazione della peer review @OECD-DAC: 'Multilateralismo e approccio multi-stakeholder sono gl… - AnnalisaChirico : I migranti regolarmente residenti in Italia rappresentano l'8,6% della popolazione e secondo gli ultimi dati Istat… - looking4wd : Bisogna capire che c'era un piano, concepito diversi anni fa, già prima delle elezioni 2018, per conquistare l'Ital… - vaniamento : RT @DomenicoLeccese: VANIA MENTO : L’Italia è l’unico paese al mondo che considera gli assorbenti un bene NON ESSENZIALE e di LUSSO https:… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia gli S.Pellegrino presenta il progetto internazionale S.Pellegrino Young Chef Academy per promuovere il cambiamento, la sostenibilità e l'inclusività Fortune Italia