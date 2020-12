King Arthur: Knight's Tale, il cupo e affascinante RPG ha una data per l'accesso anticipato (Di martedì 1 dicembre 2020) King Arthur: Knight's Tale è un gioco di ruolo tattico a turni, un ibrido unico tra giochi tattici a turni e giochi di ruolo tradizionali incentrati sui personaggi. Si tratta di una rivisitazione moderna di una classica storia della mitologia arturiana filtrata attraverso gli oscuri tropi fantasy, una svolta sui racconti tradizionali della cavalleria. Attraverso un comunicato stampa, il team di sviluppo NeocoreGames ha annunciato che il gioco entrerà in accesso anticipato su Steam dal 12 gennaio 2021. L'accesso anticipato consente di lavorare fianco a fianco con i giocatori e di implementare modifiche al gioco man mano che procederà lo sviluppo, in base al feedback della community. Il periodo di accesso anticipato ... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020)'sè un gioco di ruolo tattico a turni, un ibrido unico tra giochi tattici a turni e giochi di ruolo tradizionali incentrati sui personaggi. Si tratta di una rivisitazione moderna di una classica storia della mitologia arturiana filtrata attraverso gli oscuri tropi fantasy, una svolta sui racconti tradizionali della cavalleria. Attraverso un comunicato stampa, il team di sviluppo NeocoreGames ha annunciato che il gioco entrerà insu Steam dal 12 gennaio 2021. L'consente di lavorare fianco a fianco con i giocatori e di implementare modifiche al gioco man mano che procederà lo sviluppo, in base al feedback della community. Il periodo di...

