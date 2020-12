Enel X a supporto moda con osservatorio per migliorare circolarità made in Italy

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - L'impatto ambientale delle attività produttive e dei metodi di lavoro nell'intera value chain, i processi virtuosi di riciclo e riuso delle materie prime, l'utilizzo di energia rinnovabile, l'efficienza energetica e il trasporto elettrico. Sono alcuni dei parametri che verranno analizzati dall''del mondo dellaItalia' creato daX per misurare ladel settore tessile-abbigliamento italiano e individuare le soluzioni migliori per colmare i gap. La sostenibilità di 50 brand delin, tra i più importanti del panorama nazionale e internazionale, sarà al centro del report cheX realizzerà sui principali attori della filiera tessile nazionale. "La Circular Economy rappresenta uno dei pilastri della ...

