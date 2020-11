Da ieri in vigore il nuovo Padre Nostro: addio al “non indurci in tentazione” (Di lunedì 30 novembre 2020) . Per la prima volta da quando è stato accantonato il latino nella liturgia, i credenti dovranno cambiare il proprio modo di pregare. Alla fine della cerimonia domenicale non si sentirà più “la messa è finita andate in pace” ma “andate e annunciate il Vangelo del Signore” oppure l’antico “ite missa est”. Da ieri entra ufficialmente in vigore in tutta Italia la nuova versione del Padre Nostro: per la prima volta da quando è stato accantonato il latino nella liturgia, i credenti dovranno cambiare il proprio modo di pregare, utilizzando parole differenti da quelle a cui sono stati da sempre abituati. E’ questa la più importante novità del nuovo messale romano, della cui introduzione si parla ormai da oltre dieci anni. Dopo il “rimetti a noi i nostri debiti” si dovrà aggiungere “come anche noi li ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 30 novembre 2020) . Per la prima volta da quando è stato accantonato il latino nella liturgia, i credenti dovranno cambiare il proprio modo di pregare. Alla fine della cerimonia domenicale non si sentirà più “la messa è finita andate in pace” ma “andate e annunciate il Vangelo del Signore” oppure l’antico “ite missa est”. Daentra ufficialmente inin tutta Italia la nuova versione del: per la prima volta da quando è stato accantonato il latino nella liturgia, i credenti dovranno cambiare il proprio modo di pregare, utilizzando parole differenti da quelle a cui sono stati da sempre abituati. E’ questa la più importante novità delmessale romano, della cui introduzione si parla ormai da oltre dieci anni. Dopo il “rimetti a noi i nostri debiti” si dovrà aggiungere “come anche noi li ...

SettenewsWeb : Approvata ieri, venerdì 27 novembre, e firmata nella giornata di oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza, s… - QdSit : La Sicilia diventa zona gialla. Il Ministro Roberto Speranza lo ha annunciato ieri sera parlando della nuova ordina… - LorenzoPuliga : RT @comunedisassari: ?? Prosegue l’azione della Polizia locale per far rispettare le norme in vigore per il contrasto al diffondersi del cor… - comunedisassari : ?? Prosegue l’azione della Polizia locale per far rispettare le norme in vigore per il contrasto al diffondersi del… - AlbaChiara_77 : Ieri a Napoli c'era tutta la città riversa sulle strade in barba ai decreti in vigore sembrava la sagra delle salam… -

Ultime Notizie dalla rete : ieri vigore In vigore la terza edizione del Messale romano: aggiornate le preghiere. Più spazio alla musica RuvoLive È scontro sul Dpcm. Le Regioni a Roma: aprite le montagne

I dati di ieri confermano la frenata dei contagi ... Se ne deve però discutere con le regioni, appunto, già da domani, perché il Dpcm in vigore scade il 3 dicembre e il nuovo deve entrare in vigore ...

“Pochi bimbi rientrati in classe”, a Benevento prime elementari e asili richiusi fino al 7 dicembre

Ordinanza del sindaco di Benevento Clemente Mastella: “Pochi bambini sono rientrati in classe, genitori preoccupati ...

I dati di ieri confermano la frenata dei contagi ... Se ne deve però discutere con le regioni, appunto, già da domani, perché il Dpcm in vigore scade il 3 dicembre e il nuovo deve entrare in vigore ...Ordinanza del sindaco di Benevento Clemente Mastella: “Pochi bambini sono rientrati in classe, genitori preoccupati ...