Covid, nuovi contagi in continuo calo: 16.377 nelle ultime 24 ore. Ancora troppe le vittime: 672 (Di lunedì 30 novembre 2020) La situazione contagi va finalmente migliorando nel Paese anche se, come vedremo (ma Rezza aveva avvisato in tal senso), è Ancora troppo alto il numero decessi. Tuttavia, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti non troppi tamponi (130.524) ma, in ogni caso sono stati individuati altri 16.377 nuovi positivi (non ‘malati’). Inoltre, informa Ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, per la prima volta dall’estate non è risultata più la Lombardia, la regione maggiormente colpita dai nuovi contagi (1.929), ma l’Emilia Romagna (2.041). Seguono quindi il Veneto (2.003), la Campania (1.626), il Lazio (1.589), il Piemonte (1.185), la Sicilia (1.138) ed infine, la Puglia (1.102). Per quanto riguarda invece il numero delle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 novembre 2020) La situazioneva finalmente migliorando nel Paese anche se, come vedremo (ma Rezza aveva avvisato in tal senso), ètroppo alto il numero decessi. Tuttavia,24 ore sono stati eseguiti non troppi tamponi (130.524) ma, in ogni caso sono stati individuati altri 16.377positivi (non ‘malati’). Inoltre, informail bollettino quotidiano del ministero della Salute, per la prima volta dall’estate non è risultata più la Lombardia, la regione maggiormente colpita dai(1.929), ma l’Emilia Romagna (2.041). Seguono quindi il Veneto (2.003), la Campania (1.626), il Lazio (1.589), il Piemonte (1.185), la Sicilia (1.138) ed infine, la Puglia (1.102). Per quanto riguarda invece il numero delle ...

