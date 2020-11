Uomini e Donne, dama smascherata: rapporti intimi con più cavalieri (Di sabato 28 novembre 2020) Le anticipazioni di Uomini e Donne del 27 novembre non smettono di stupire: una dama è venuta allo scoperto, prendendo in giro tutti. Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo con puntate nuove di zecca. Tant’è che ieri è stata registrata la puntata del 27 novembre che, come riportato da Il Vicolo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 28 novembre 2020) Le anticipazioni didel 27 novembre non smettono di stupire: unaè venuta allo scoperto, prendendo in giro tutti.è pronto a tornare sul piccolo schermo con puntate nuove di zecca. Tant’è che ieri è stata registrata la puntata del 27 novembre che, come riportato da Il Vicolo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

guerini_lorenzo : Oggi ho voluto dire grazie alle donne e agli uomini del personale civile della #Difesa. In questi mesi così diffici… - ItaliaViva : Oggi al convegno 'La prevenzione della violenza sulle donne attraverso l'intervento sugli uomini autori di atti di… - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - Mario02598975 : @b_baolo @NinaRicci_us @kat_prima Concordo, ma difatti non sto parlando di tutti gli uomini, ma più in particolare… - teoxandra : @RosaciGiovanni In realtà ho cercato di parlare dell’altro in generale. Non generalizzo, ma questi tratti sono più… -