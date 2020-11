LIVE Biathlon, 15 km Kontiolahti in DIRETTA: pazzesco 20/20 di Dorothea Wierer! Si gioca la vittoria! (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 La francese Bescond è quarta dopo quattro poligoni a 1’31” da Wierer, con un errore. 15.11 Dorothea Wierer deve dare tutto, anche se non è al top della forma. Vincerà o perderà per una manciata di secondi. Deve crederci! 15.10 Perde tanto Dorothea Wierer. 22?4 su Herrmann dopo 13,3 km. Mancano 1700 metri. La tedesca sta andando come un treno. Ha già guadagnato 13? sull’altoatesina. 15.09 Wierer (0) guida dopo quattro poligoni con 35?1 su Herrmann (1), 48?8 su Persson (0) e 1’45” su Oeberg (2). 12ma Roeiseland a 3’25” (4). 15.08 2 errori in piedi per la francese Simon, comunque buona gara per lei. 18/20. 15.07 Dorothea Wierer ha 35?1 su Herrmann dopo 4 poligoni, ora ci sarà da soffrire perché la tedesca è letale nel fondo! 15.07 ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 La francese Bescond è quarta dopo quattro poligoni a 1’31” da Wierer, con un errore. 15.11Wierer deve dare tutto, anche se non è al top della forma. Vincerà o perderà per una manciata di secondi. Deve crederci! 15.10 Perde tantoWierer. 22?4 su Herrmann dopo 13,3 km. Mancano 1700 metri. La tedesca sta andando come un treno. Ha già guadagnato 13? sull’altoatesina. 15.09 Wierer (0) guida dopo quattro poligoni con 35?1 su Herrmann (1), 48?8 su Persson (0) e 1’45” su Oeberg (2). 12ma Roeiseland a 3’25” (4). 15.08 2 errori in piedi per la francese Simon, comunque buona gara per lei. 18/20. 15.07Wierer ha 35?1 su Herrmann dopo 4 poligoni, ora ci sarà da soffrire perché la tedesca è letale nel fondo! 15.07 ...

