“Vado al GF Vip ma Alfonso Signorini non deve farlo”. La richiesta bizzarra di Cristiano Malgioglio (Di venerdì 27 novembre 2020) Cristiano Malgioglio è nella lista dei dieci nuovi concorrenti che entreranno nella Casa del GF Vip in quella che molti definiscono la fase due del programma edizione 2020-2021. Fase due, perché il reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà fino a febbraio scavallando la data di conclusione che i vipponi avevano letto nel contratto con Mediaset, ovvero il 4 dicembre. Il cantante aveva rivelato che presto avrebbe preso parte al reality show di canale 5 e su Instagram Malgioglio ha annunciato che varcherà la porta rossa lunedì prossimo. Inutile dire che la notizia ha fatto impazzire di gioia i suoi fan e gli appassionati del reality show. Malgioglio, infatti, è stato concorrente anche dell’edizione numero tre del GV Vip e durante la sua permanenza aveva regalato siparietti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)è nella lista dei dieci nuovi concorrenti che entreranno nella Casa del GF Vip in quella che molti definiscono la fase due del programma edizione 2020-2021. Fase due, perché il reality show condotto dasi allungherà fino a febbraio scavallando la data di conclusione che i vipponi avevano letto nel contratto con Mediaset, ovvero il 4 dicembre. Il cantante aveva rivelato che presto avrebbe preso parte al reality show di canale 5 e su Instagramha annunciato che varcherà la porta rossa lunedì prossimo. Inutile dire che la notizia ha fatto impazzire di gioia i suoi fan e gli appassionati del reality show., infatti, è stato concorrente anche dell’edizione numero tre del GV Vip e durante la sua permanenza aveva regalato siparietti ...

