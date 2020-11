F1, le prime libere in Bahrain: davanti c'è sempre Hamilton (Di venerdì 27 novembre 2020) Una mattinata proiettata nel futuro, più che verso questo fine settimana. La prima sessione di prove libere in Bahrain ha presentato tanti sensori e vernici fluorescenti per valutare i flussi. E in ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 novembre 2020) Una mattinata proiettata nel futuro, più che verso questo fine settimana. La prima sessione di proveinha presentato tanti sensori e vernici fluorescenti per valutare i flussi. E in ...

Silvanomilan03 : Attenzione bandiera gialla nel settore 2 durante queste prime prove libere.L'interessato è il francese della Haas R… - Dangone_ : Scusate perché il mio calendario syncato con l'app di Formula 1 mi dice che le prime libere oggi c'erano dalle 11 a… - FogliaviolaCom : @Franciscktrue @occhioallospot Se ti capita soffermati sull'enfasi della voce di lei: timorosa, succube, tremolante… - Brunetto_01 : @emilianoavanti E allora ? Non se po’ chiede di lasciare libere le prime dieci file per fare una scenografia?? - Lymperatore : RT @omnelingua: Le pellicula premio oscar, per Denis Villeneuve, se basa sur le pluripremiate novella introspective Historia De Tu Vita, pe… -