De Luca: “Ispettori in Campania sono arrivati per dar luogo a un’operazione cialtronesca” (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiConsueta conferenza stampa del venerdì per il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Covid e sviluppo i temi affrontati. SCUOLE: Dalla riunione tenutasi nella giornata di ieri tra regioni e governo, ha spiegato De Luca, “è emersa con chiarezza l’orientamento di riaprire le scuole il 9 gennaio”. “Le posizioni del Ministro dell’Istruzione, spalleggiata dal Premier, sono sconvolgenti. Non è possibile aprire le scuole, richiuderle e poi riaprire dopo le feste. ISPETTORI IN Campania: “L’arrivo degli ispettori in Campania è stata l’ennesima cialtronata nei nostri riguardi, anzi si è trattato di una provocazione. Ad oggi – ha continuato De Luca – in Campania non abbiamo avuto copia del risultato della visita degli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiConsueta conferenza stampa del venerdì per il Governatore della RegioneVincenzo De. Covid e sviluppo i temi affrontati. SCUOLE: Dalla riunione tenutasi nella giornata di ieri tra regioni e governo, ha spiegato De, “è emersa con chiarezza l’orientamento di riaprire le scuole il 9 gennaio”. “Le posizioni del Ministro dell’Istruzione, spalleggiata dal Premier,sconvolgenti. Non è possibile aprire le scuole, richiuderle e poi riaprire dopo le feste. ISPETTORI IN: “L’arrivo degli ispettori inè stata l’ennesima cialtronata nei nostri riguardi, anzi si è trattato di una provocazione. Ad oggi – ha continuato De– innon abbiamo avuto copia del risultato della visita degli ...

serpicofra : Cosa sappiamo sui posti di terapia intensiva in Campania - maria_ciardi : Se hai lavorato secondo regole e coscienza non hai nulla da temere. Gli ispettori sono ente necessario la dove c'è… - MariaRo99325323 : - chianesef1 : Covid, nuovo affondo di De Luca: 'Gli ispettori in Campania cialtronata' -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Ispettori Manovra: bozza, Enac autorizzato a 378 assunzioni in biennio 2021-22 Affaritaliani.it