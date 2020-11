Adriano Panatta ex fidanzato Loredana Berté | un addio doloroso

Leggi su youmovies

(Di venerdì 27 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ex: la loro relazione è tutta da raccontare e da spiegare in alcuni dettagli.è pronta a tornare in televisione. La cantante in fatti sarà tra i coach di ‘‘The Voice Senior‘, la trasmissione in onda su Rai Uno e condotta da Antonella Clerici. Un format tutto nuovo