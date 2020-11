Tutti sì in senato, Berlusconi «piega» Salvini e Meloni (Di venerdì 27 novembre 2020) Di buon mattino, con l’assemblea dei deputati forzisti riunita prima del voto, il capo alza il telefono e butta nel cestino l’accordo raggiunto il giorno prima con gli alleati, Giorgia e Matteo: «Noi votiamo a favore dello scostamento. Invitiamo gli altri a seguirci ma facciano come vogliono». Il solenne impegno a votare Tutti allo stesso modo? Cancellato in meno di 24 ore. Dicono che a convincere Berlusconi siano stati a tarda notte Letta e Brunetta. Però già alla vigilia il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 27 novembre 2020) Di buon mattino, con l’assemblea dei deputati forzisti riunita prima del voto, il capo alza il telefono e butta nel cestino l’accordo raggiunto il giorno prima con gli alleati, Giorgia e Matteo: «Noi votiamo a favore dello scostamento. Invitiamo gli altri a seguirci ma facciano come vogliono». Il solenne impegno a votareallo stesso modo? Cancellato in meno di 24 ore. Dicono che a convinceresiano stati a tarda notte Letta e Brunetta. Però già alla vigilia il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

