Morte Maradona, De Laurentiis: “Stiamo lavorando ad una serie televisiva su Diego da un anno” (Di giovedì 26 novembre 2020) Aurelio De Laurentiis ha parlato così a Rete 4 della scomparsa di Diego Armando Maradona:“Maradona è Maradona, è un’icona, il più grande calciatore del mondo. Stiamo ultimando una serie televisiva da 12 mesi sui suoi anni a Napoli, ci sentivamo in continuazione ed è stato un peccato non poterci frequentare a causa del Coronavirus. Si aprirà un mondo sconosciuto ai più. Sono rimasto impressionato da The Last Dance su Michael Jordan, questa sarà lo stesso”. Foto: sito ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Aurelio Deha parlato così a Rete 4 della scomparsa diArmando:“, è un’icona, il più grande calciatore del mondo. Stiamo ultimando unada 12 mesi sui suoi anni a Napoli, ci sentivamo in continuazione ed è stato un peccato non poterci frequentare a causa del Coronavirus. Si aprirà un mondo sconosciuto ai più. Sono rimasto impressionato da The Last Dance su Michael Jordan, questa sarà lo stesso”. Foto: sito ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - AttilioGeroni : Nella morte di #Maradona mi manca tantissimo quello che avrebbe potuto scrivere di lui Osvaldo Soriano - macondo83 : RT @mante: Eventi enormi come la morte di Maradona sono un'occasione per l’ego di qualsiasi signorNO. Basterà una notorietà anche piccola,… -