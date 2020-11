Maradona | l’ex compagna Rocio 2 settimane fa dichiarava | “Diego non beve acqua ma solo alcolici”

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armandoci ha lasciato. Il Pibe de Oro si è spento in Argentina all’età di 60 anni a causa di un edema polmonare. Qualche settimana fa, era stato ricoverato in clinica e da poco era stato dimesso. Proprio in quell’occasione, le sue condizioni sembravano già critiche. Diego, però, ci aveva abituato a lottare L'articolo