“Ciao…”. Lutto per Carlo Conti: un addio commosso che addolora anche molti amici vip (Di giovedì 26 novembre 2020) Carlo Conti è guarito dal coronavirus ed è anche già tornato in tv. A guidare la finale del torneo di Tale e Quale Show di venerdì scorso il conduttore toscano era sul palco in carne e ossa, non in collegamento telefonico come la settimana precedente. Un incubo, questo del coronavirus, condiviso col collega e amico Gerry Scotti, con cui Conti ha rilasciato una eccezionale intervista pubblicata sul numero di Chi in edicola da mercoledì 25 novembre. Adesso che entrambi, reduci dal ricovero in ospedale, sono guariti si sono confidati con il magazine di Alfonso Signorini, ripercorrendo i giorni più duri e parlando della loro amicizia. “Quando ho scoperto che Gerry era positivo gli ho mandato un messaggio. Perché con Gerry, anche se non ci siamo frequentati tanto di persona e, spesso, siamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020)è guarito dal coronavirus ed ègià tornato in tv. A guidare la finale del torneo di Tale e Quale Show di venerdì scorso il conduttore toscano era sul palco in carne e ossa, non in collegamento telefonico come la settimana precedente. Un incubo, questo del coronavirus, condiviso col collega e amico Gerry Scotti, con cuiha rilasciato una eccezionale intervista pubblicata sul numero di Chi in edicola da mercoledì 25 novembre. Adesso che entrambi, reduci dal ricovero in ospedale, sono guariti si sono confidati con il magazine di Alfonso Signorini, ripercorrendo i giorni più duri e parlando della lorozia. “Quando ho scoperto che Gerry era positivo gli ho mandato un messaggio. Perché con Gerry,se non ci siamo frequentati tanto di persona e, spesso, siamo ...

MatteoPedrosi : Diego non era solo un grande calciatore, Diego era IL CALCIO. Tutti gli amanti di questo sport che possono definirs… - CatelliRossella : Ciao Massimo,amavo le tue rose e i tuoi meravigliosi vini.??Lutto per la morte di Casali: «Era davvero il più grande… - Elicalca : Ciao Vale...?? Grazie per aver sempre trovato il tempo per la “piccola Calca” a caccia di news. R.I.P. @Fisiofficial… - barbara75toud : RT @MatteoPedrosi: Diego non era solo un grande calciatore, Diego era IL CALCIO. Tutti gli amanti di questo sport che possono definirsi tal… - infoitsport : SSC Napoli in lutto per Maradona, lo stemma diventa nero: 'Per sempre, ciao Diego' -