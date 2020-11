Libia | luci e ombre sul processo di pace

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo sei giornate di intensi colloqui a porte chiuse tra i 75 delegati delle varie fazioni libiche convocati a Tunisi dall’inviato delle Nazioni Unite Stephanie Williams, il 15 novembre si è conclusa la prima tornata di negoziati che hanno sì confermato il “cessate il fuoco” ma non sono riusciti a trovare un accordo sulla selezione dei candidati a far parte di un nuovo governo “di unità nazionale”. Nei prossimi giorni, la Williams ha riconvocato in “sessione virtuale” un secondo round di quello che è stato definito il “Libyan Political Dialogue Forum” (LPDF), con l’ambizione di riuscire a formare un Esecutivo in grado di gestire le elezioni politiche nazionali previste per il 24 dicembre del 2021. La diplomatica statunitense, nell’ammettere il parziale fallimento dei colloqui di Tunisi, ha dichiarato con franchezza che non era “realisticamente possibile trovare soluzioni a un conflitto ...