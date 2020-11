Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen interpreterà Grindelwald (Di giovedì 26 novembre 2020) Warner Bros sembra abbia scelto Mads Mikkelsen come interprete di Grindenwald in Animali Fantastici 3, dopo l'uscita di scena di Johnny Depp. Animali Fantastici 3 avrà Mads Mikkelsen come interprete di Gellert Grindelwald, scelta che il sito The Wrap sostiene sia ormai ufficiale. I produttori della Warner Bros avrebbero quindi definitivamente scelto l'attore che sostituirà Johnny Depp nel ruolo del malvagio personaggio al centro della saga magica creata da J.K. Rowling. Le riprese del terzo capitolo della storia di Animali Fantastici e dove trovarli sono attualmente in corso ai Warner Bros Studios Leavesden fuori Londra. Secondo quanto dichiarato da una fonte di The Wrap vicina alla produzione, inoltre, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 novembre 2020) Warner Bros sembra abbia sceltocome interprete di Grindenwald in3, dopo l'uscita di scena di Johnny Depp.3 avràcome interprete di Gellert, scelta che il sito The Wrap sostiene sia ormai ufficiale. I produttori della Warner Bros avrebbero quindi definitivamente scelto l'attore che sostituirà Johnny Depp nel ruolo del malvagio personaggio al centro della saga magica creata da J.K. Rowling. Le riprese del terzo capitolo della storia die dove trovarli sono attualmente in corso ai Warner Bros Studios Leavesden fuori Londra. Secondo quanto dichiarato da una fonte di The Wrap vicina alla produzione, inoltre, ...

Ultime Notizie dalla rete : Animali Fantastici ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI ARRIVAVA IN ITALIA 4 ANNI FA MAM-e Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen interpreterà Grindelwald

Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen sostituisce Johnny Depp

