Truffa del Bancomat: attenzione, ecco in cosa consiste (Di martedì 24 novembre 2020) Nel 2020 acquistare e vendere online i propri oggetti preziosi è un'azione del tutto normale. Purtroppo però si può incappare in Truffatori esperti che hanno come unico scopo l'ottenimento del vostro conto corrente. A causa di questi ultimi anche vendere un pezzo di arredo o un oggetto costoso risulta pericoloso. Ultimamente, infatti, si sono verificate parecchie truffe rivolte proprio ai venditori. Vediamo come funziona la Truffa del Bancomat. Dopo essersi accordato con il venditore, il finto acquirente propone di effettuare il pagamento tramite postepay, Bancomat o bonifico. Se il venditore accetta ingenuamente, è facile dedurre il risvolto della frode. Il Truffatore propone alla vittima di recarsi presso uno sportello Bancomat dove egli promette di accreditare i soldi sul conto ...

