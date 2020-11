Tirrenia nel mirino del consiglio comunale di Cagliari per la modifica delle rotte

(Di martedì 24 novembre 2020) Il porto dinon può essere lasciato al suo destino dalla. E’ davvero inaccettabile che la compagnia di navigazione cancelli leper lo scalo più importante dell’Isola». E’ quanto denuncia il presidente deldiEdoardo Tocco, che preannuncia una battaglia unitaria dell’Assemblea civica sul tagliotratte marittime. “La sforbiciata dei collegamenti per Civitavecchia, Palermo e Napoli rischia di determinare l’isolamento del sud della Sardegna dalla geografiacorse – continua il responsabile dell’Emiciclo dell’aula di Palazzo Bacaredda – Un pericolo non solo sul fronte turistico, ma soprattutto dal punto di vista occupazionale, visto l’impatto del servizio svolto dalla compagnia di navigazione”. ...

LouiseCrown_ : RT @UnioneSarda: #Sardegna - 'La Tirrenia taglia le rotte con l'Isola senza tenere conto di noi': le istanze dei sardi emigrati https://t.… - UnioneSarda : #Sardegna - 'La Tirrenia taglia le rotte con l'Isola senza tenere conto di noi': le istanze dei sardi emigrati - PISITTU_ARESTI : ??????????IL FRITTURINA ASSENTE MA PRESENTE NEL ROMPERE IL CAZZO AI RESIDENTI ALLE PARTITE IVA CON LE ROTTURE DI CAZZO D… - blogstreetnews : Moby Spa e Tirrenia garantiscono la sicurezza per la tua prossima vacanza nel 2021 -

Il porto di Cagliari non può essere lasciato al suo destino dalla Tirrenia. E’ davvero inaccettabile che la compagnia di navigazione cancelli le rotte per lo scalo più importante dell’Isola». E’ quant ...TORTOLÌ. L’Ogliastra intera sale sulle barricate contro la soppressione delle tratte navale che collegano lo scalo di Arbatax alla penisola. Per amministratori, rappresentanti istituzionali e sindacal ...