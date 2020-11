Il Parma non decolla e il patron Krause decide… il modulo su Twitter (Di martedì 24 novembre 2020) Otto partite giocate, sei punti raccolti. Troppo pochi per il Parma di Fabio Liverani che sui social riceve una piccola critica, apparentemente costruttiva, direttamente dal neo presidente Kyle Krause. Già in passato il numero uno ducale aveva usato i social per parlare di mercato e di novità relative al club crociato e anche ora sembra che le cose non siano cambiate.Parma, Krause sceglie il modulo via socialcaption id="attachment 1044951" align="alignnone" width="540" Parma, getty/captionAttraverso il proprio profilo Twitter, il presidente Krause ha mandato un messaggio importante al mister e a tutto l'ambiente del Parma: "In soli tre mesi abbiamo sperimentato una quantità straordinaria di cambiamenti. Nuovo allenatore, nuovo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 24 novembre 2020) Otto partite giocate, sei punti raccolti. Troppo pochi per ildi Fabio Liverani che sui social riceve una piccola critica, apparentemente costruttiva, direttamente dal neo presidente Kyle. Già in passato il numero uno ducale aveva usato i social per parlare di mercato e di novità relative al club crociato e anche ora sembra che le cose non siano cambiate.sceglie ilvia socialcaption id="attachment 1044951" align="alignnone" width="540", getty/captionAttraverso il proprio profilo, il presidenteha mandato un messaggio importante al mister e a tutto l'ambiente del: "In soli tre mesi abbiamo sperimentato una quantità straordinaria di cambiamenti. Nuovo allenatore, nuovo ...

