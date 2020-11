Ora è ‘guerra’ sul Natale | aperto o no? Poi si litigherà sul vaccino

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – C’è la realtà dei medici impegnati negli ospedali, che parlano di situazione difficile, che il virus sta ancora colpendo in modo duro; e c’è la realtà immortalata in alcune foto scattata in città italiane, che mostrano strade piene di persone impegnate nelle compere. Da una parte si spinge per aprire di più, dall’altra può passare la tentazione che sia tutto passato. Nel Governo si litiga per trovare una soluzione, soprattutto in vista del Natale. Per quella data, è la speranza, molte regioni potrebbero cambiare colore e quindi garantire più aperture. Ma non si potrà assolutamente permettere che questo suoni come un liberi tutti come si è visto in estate, perché significherebbe ritrovarsi in mezzo ad una nuova impennata di contagi che a quel punto si trasformerebbe in una vera e propria mazzata mortale. Al momento è certo che non ci saranno via libera per andare a sciare mentre ci saranno deroghe per consentire ai congiunti che vivono in posti diversi di potersi riunire ma sempre in sicurezza. Bar e ristoranti rimarranno chiusi dopo le 18 mentre sul versante di riaprire le scuole in presenza se ne riparlerà il 7 gennaio. Già in corso, ma diventerà sempre più pesante, il confronto-scontro sul vaccino. C’è dibattito sulla sicurezza, con scienziati che la pensano diversamente e che sta già creando divisione tra i cittadini. Nel sondaggio Dire-Tecnè, infatti, quasi il 60% dei cittadini risponde che non pensa di vaccinarsi subito, soltanto in seguito.