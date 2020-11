In ospedale, sul tetto dell’auto per scorgere il suo viso, sperando sorrida (Di lunedì 23 novembre 2020) L’ennesimo gesto d’amore, di conforto, di speranza, di chi non può abbracciare un suo caro, perchè costretto in ospedale. Ragazza tetto auto (Leggo)L’immagine è di quelle che mettono i brividi, soltanto a scorgerla. Di quelle potenti, di quelle che in se racchiudono umori, timori, sensazioni. Ansie, paure, tutto ciò che possa rappresentare, in un dato momento, l’incredibile mole di pensieri e reazioni del corpo di chi è in pena, per un proprio caro, chiuso in ospedale, di questi tempi. Una fese in cui, il semplice saluto, o magari un sorriso, rubato dai vetri di una camera d’ospedale, può rappresentare tutto, davvero tutto. Siamo a Como, ospedale Valduce, l’immagine scattata da chi abita li intorno, e che da giorni non vede altro che ricoveri e gente in movimento attraverso quelle ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020) L’ennesimo gesto d’amore, di conforto, di speranza, di chi non può abbracciare un suo caro, perchè costretto in. Ragazzaauto (Leggo)L’immagine è di quelle che mettono i brividi, soltanto a scorgerla. Di quelle potenti, di quelle che in se racchiudono umori, timori, sensazioni. Ansie, paure, tutto ciò che possa rappresentare, in un dato momento, l’incredibile mole di pensieri e reazioni del corpo di chi è in pena, per un proprio caro, chiuso in, di questi tempi. Una fese in cui, il semplice saluto, o magari un sorriso, rubato dai vetri di una camera d’, può rappresentare tutto, davvero tutto. Siamo a Como,Valduce, l’immagine scattata da chi abita li intorno, e che da giorni non vede altro che ricoveri e gente in movimento attraverso quelle ...

Como, ragazza per ore in piedi sul tettuccio dell'auto per salutare la mamma ricoverata in ospedale per covid. La foto commovente

È rimasta per ore sul tetto della propria auto per cercare di salutare, almeno con un abbraccio virtuale, la mamma ricoverata all'ospedale Valduce di Como che non può vedere per via delle regole ...

