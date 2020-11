I due bambini che evitano una strage ad Ardenno e salvano la mamma dal suicidio

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’accusa è di tentato omicidio e: una donna di 46 anni lo scorso 31 ottobre tento’ di togliersi la vita portando con se’ i due figli. Dopo aver staccato il tubo del gas nella sua casa ad(Sondrio) aveva cercato di morire asfissiata dal gas e rischiando di far esplodere la casa. La storia e’ emersa sono dopo l’arresto effettuato dai Carabinieri, intervenuti sul posto. A salvare la famiglia erano stati i, che hanno filtrato l’aria respirata con gli abiti chiedendo poi aiuto ai vicini. I piccoli sono stati affidati a una struttura protetta mentre la donna e’ stata ricoverata e sottoposta a custodia cautelare per tentato omicidio aggravato e. La storia raccontata su Il Giornale Gli operatori sanitari avevano chiamato i militari per segnalare che, poco prima, una donna di quarantasei anni di ...