Campania, dal 25 novembre riaprono asili e prime elementari (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal 25 novembre in Campania riapriranno gli asili e le prime elementari. De Luca firma l’ordinanza. Da mercoledì 25 novembre in Campania riprenderanno le attività in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia, nonché per la prima classe della scuola primaria, “fatta salva l’adozione di misure restrittive da parte dei Comuni”. A renderlo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal 25inriapriranno glie le. De Luca firma l’ordinanza. Da mercoledì 25inriprenderanno le attività in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia, nonché per la prima classe della scuola primaria, “fatta salva l’adozione di misure restrittive da parte dei Comuni”. A renderlo L'articolo proviene da Inews.it.

DavidSassoli : Sono 40 anni dal #terremotoirpinia, il #23Novembre1980, con migliaia di morti, feriti, sfollati. Una ferita che ma… - Gameove06055766 : RT @Mcclane272: Fino a ieri in #Campania i contagi erano 2 volte i guariti... Improvvisamente, oggi, miracolo... Ma come si è potuto creder… - Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – Dal 25 novembre in Campania via libera a scuola dell’infanzia e prima elementare - GiaPettinelli : Dal 25 riaprono in Campania asili e prime elementari - Campania - - ilriformista : Riaprono le scuole in #Campania, alunni in classe dal 25 novembre: “Ma libertà a sindaci e presidi” @VincenzoDeLuca… -