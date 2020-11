Bollettino Covid in Lombardia | contagi in aumento ma calano decessi e ricoveri

(Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 novembre 2020 - Siamo entrati nella settimana clou, quella in cui lapotrebbe essere "promossa" in zona arancione, ed ottenere così un allentamento delle misure anti. ...

SkyTG24 : Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano f… - Adnkronos : #Covid #Veneto, 2.540 nuovi contagi e 37 morti: il bollettino - Adnkronos : #Covid #Toscana, 1.323 nuovi contagi e 48 morti: il bollettino - danielarom12570 : RT @SkyTG24: Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano fino alla fi… - stefanogioli : @Tg3web Covid Lazio, bollettino oggi lunedì 23 novembre: 2.341 nuovi casi (1.421 a Roma) e 48 morti. Tasso di posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

ROMA – Si registra un calo di nuovi contagi rispetto ai giorni precedenti nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della ... Riguardo il vaccino, il commissario per l’emergenza Coronavirus, ...Sono 9 i pazienti ricoverati oggi per #Coronavirus a fronte dei complessivi 1249 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il dato dei ricove ...