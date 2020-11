Amici 20, Daytime lunedì 23 novembre tra conferme e sfide (Di lunedì 23 novembre 2020) Sabato è andata in onda la seconda puntata di ‘Amici 20’, talent show condotto da Maria De Filippi che è giunto alla ventesima edizione. In questa nuova annata sono cambiate un po’ di cose in merito al regolamento e allo svolgimento del programma. Qui per scoprire le nuove regole e cosa è successo nella puntata di sabato 21 novembre 2020. La messa in onda è terminata durante l’esibizione di Giulio, aspirante cantante salentino. Così, senza preavviso e senza che la conduttrice di ‘Amici 20’ dicesse la consueta frase a cui il pubblico è abituato: “noi ci fermiamo qui, la puntata continua e verrà trasmessa su Italia Uno durante il Daytime che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19”. Oggi è lunedì e quindi inizia il la settimana dedicata al Daytime di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020) Sabato è andata in onda la seconda puntata di ‘20’, talent show condotto da Maria De Filippi che è giunto alla ventesima edizione. In questa nuova annata sono cambiate un po’ di cose in merito al regolamento e allo svolgimento del programma. Qui per scoprire le nuove regole e cosa è successo nella puntata di sabato 212020. La messa in onda è terminata durante l’esibizione di Giulio, aspirante cantante salentino. Così, senza preavviso e senza che la conduttrice di ‘20’ dicesse la consueta frase a cui il pubblico è abituato: “noi ci fermiamo qui, la puntata continua e verrà trasmessa su Italia Uno durante ilche va in onda dalal venerdì alle ore 19”. Oggi èe quindi inizia il la settimana dedicata aldi ...

inutile_canzone : RT @impfede4: Gaia in tendenza ad ogni puntata e daytime di Amici questa si chiamata potenza gente - impfede4 : Gaia in tendenza ad ogni puntata e daytime di Amici questa si chiamata potenza gente - befourkilamniaz : RT @MonsterYay_: Il cambio di orario del daytime di amici mi ha stravolto perché non mi ricordo mai di guardarlo - MonsterYay_ : Il cambio di orario del daytime di amici mi ha stravolto perché non mi ricordo mai di guardarlo - ciccina0906 : questo anno amici non mi piace tanto cioe' il daytime ?? forse perche' c'e' il virus quest' anno quindi vedo tutto noioso ?? #amici20 -