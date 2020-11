“Non rompere il c**”. Tu sì que vales, Teo Mammucari ai ferri corti con Rudy Zerbi: “L’ha ammazzato”. Cosa è successo (Di domenica 22 novembre 2020) Una grande puntata anche a Tu sì que vales, dove, prima di scegliere i finalisti tra due categorie di talenti, un cinque volte campione del mondo di lancio del coltello si è esibito al centro dello studio mostrando le sue incredibili tecniche. Ovviamente ha chiesto ai giudici se volessero provare e dopo i loro tentativi scarsi, è venuta la volta di Belen Rodriguez che ha stupito tutti con un lancio perfetto. La battuta di Sabrina Ferilli non si è fatta attendere: “Pensa che rabbia porta dentro Belen, al volo ha tirato”. Gerry Scotti (collegato da casa) ha annunciato: “Vince Belen”. Maria De Filippi ha ripetuto il lancio parecchie volte, così come Teo Mammucari, che ha sbottato con Rudy nel corso della trasmissione. Ma nel corso della puntata è tornato per la terza volta il maestro di ballo per mostrare nuovamente la sua esibizione ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Una grande puntata anche a Tu sì que, dove, prima di scegliere i finalisti tra due categorie di talenti, un cinque volte campione del mondo di lancio del coltello si è esibito al centro dello studio mostrando le sue incredibili tecniche. Ovviamente ha chiesto ai giudici se volessero provare e dopo i loro tentativi scarsi, è venuta la volta di Belen Rodriguez che ha stupito tutti con un lancio perfetto. La battuta di Sabrina Ferilli non si è fatta attendere: “Pensa che rabbia porta dentro Belen, al volo ha tirato”. Gerry Scotti (collegato da casa) ha annunciato: “Vince Belen”. Maria De Filippi ha ripetuto il lancio parecchie volte, così come Teo, che ha sbottato connel corso della trasmissione. Ma nel corso della puntata è tornato per la terza volta il maestro di ballo per mostrare nuovamente la sua esibizione ...

