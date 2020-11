Ma quest'inverno si potrà sciare? (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - Il crollo delle temperature degli ultimi giorni sta favorendo la produzione di neve artificiale in molte stazioni sciistiche lungo l'arco alpino. In alcune località il manto bianco, in attesa di essere battuto dai gatti delle nevi, copre già l'intero tracciato. I consorzi sciistici, gli albergatori e tutto il mondo che ruota attorno al turismo invernale, attende impaziente ciò che sarà definito il 23 novembre nel corso della Conferenza Stato-Regioni. Un incontro nel quale dovrebbero essere definire, numeri del contagio da coronavirus permettendo, quando e soprattutto con quali modalità dare il là alla sempre molto attesa stagione invernale. In Italia, dal Friuli Venezia Giulia al Piemonte, l'indotto su tutta la filiera va dai 10 ai 12 miliardi di euro e, in caso di apertura solo dopo le festività, la perdita s'aggirerebbe attorno al 70% con conseguente perdita di migliaia di ... Leggi su agi (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - Il crollo delle temperature degli ultimi giorni sta favorendo la produzione di neve artificiale in molte stazioni sciistiche lungo l'arco alpino. In alcune località il manto bianco, in attesa di essere battuto dai gatti delle nevi, copre già l'intero tracciato. I consorzi sciistici, gli albergatori e tutto il mondo che ruota attorno al turismo invernale, attende impaziente ciò che sarà definito il 23 novembre nel corso della Conferenza Stato-Regioni. Un incontro nel quale dovrebbero essere definire, numeri del contagio da coronavirus permettendo, quando e soprattutto con quali modalità dare il là alla sempre molto attesa stagione invernale. In Italia, dal Friuli Venezia Giulia al Piemonte, l'indotto su tutta la filiera va dai 10 ai 12 miliardi di euro e, in caso di apertura solo dopo le festività, la perdita s'aggirerebbe attorno al 70% con conseguente perdita di migliaia di ...

