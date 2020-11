LIVE Serie C-Girone C, concluse le gare delle 15.00: Bari corsaro a Caserta. Alle 17.30 il big match di Terni. Risultati e classifica aggiornati (Di domenica 22 novembre 2020) Risultati e classifica del Girone C di Serie C.Diamo uno sguardo completo Alle gare disputate quest'oggi, con i relativi Risultati e la classifica aggiornata.Juve Stabia-Viterbese 2-0: 4' Romero, 50' Fantacci (giocata sabato)Domenica ore 14.30CATANIA-Turris: 0-0Foggia-Virtus Francavilla: 1-1Domenica ore 15.00Casertana-Bari: 0-2Catanzaro-Cavese: 2-1Monopoli-Vibonese: 2-0Paganese-Bisceglie: 1-0Domenica ore 17.30Ternana-Teramo: Cascone di Nocera Inferiore (Laudato-Centrone)Rinviata a data da destinarsiPotenza-AvellinoRIPOSA: PALERMOTurno di riposo per il Palermo di Roberto Boscaglia, che tornerà in campo mercoledì 25 novembre Alle ore 15.00, per il recupero della 6^giornata, contro la Turris, al "Renzo ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020)delC diC.Diamo uno sguardo completodisputate quest'oggi, con i relativie laaggiornata.Juve Stabia-Viterbese 2-0: 4' Romero, 50' Fantacci (giocata sabato)Domenica ore 14.30CATANIA-Turris: 0-0Foggia-Virtus Francavilla: 1-1Domenica ore 15.00na-: 0-2Catanzaro-Cavese: 2-1Monopoli-Vibonese: 2-0Paganese-Bisceglie: 1-0Domenica ore 17.30Ternana-Teramo: Cascone di Nocera Inferiore (Laudato-Centrone)Rinviata a data da destinarsiPotenza-AvellinoRIPOSA: PALERMOTurno di riposo per il Palermo di Roberto Boscaglia, che tornerà in campo mercoledì 25 novembreore 15.00, per il recupero della 6^giornata, contro la Turris, al "Renzo ...

1' di lettura 22/11/2020 - Lettori di Vivere Pesaro, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Vis Pesaro-Carpi: match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C (girone B) ...

Napoli-Milan di Serie A in diretta: orario e dove vederla in TV e streaming

Per l’ottava giornata di Serie A, alle ore 20.45 e allo stadio San Paolo scendono in campo Napoli e Milan. La suggestiva sfida tra Gattuso e la sua ex squadra, verrà trasmessa su Sky Sport Uno (canale ...

