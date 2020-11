Galli e il sospetto sui numeri “variabili” dei posti letto: «A volte sembrano i carri armati del Duce» – Il video (Di domenica 22 novembre 2020) A otto mesi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus ci sono numeri che continuano a non tornare. Una discrepanza che riguarda, tra i vari dati, il numero dei posti letto negli ospedali e, in particolare modo, quello delle terapie intensive nelle varie regioni italiane. Lo sottolinea il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, a margine del convegno Covid Geo: Comunità sicure. Scienza e tecnologia per ripartire in sicurezza e per sempre. «Se mettete a confronto la situazione delle terapie intensive e ospedalizzazione tra aprile e ora vedete bene che la differenza non c’è. La differenza però è data da una maggior diluizione tra le regioni», spiega il professor Galli. «C’è una grossa diatriba su quanti siano effettivamente i letti ... Leggi su open.online (Di domenica 22 novembre 2020) A otto mesi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus ci sonoche continuano a non tornare. Una discrepanza che riguarda, tra i vari dati, il numero deinegli ospedali e, in particolare modo, quello delle terapie intensive nelle varie regioni italiane. Lo sottolinea il professor Massimo, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, a margine del convegno Covid Geo: Comunità sicure. Scienza e tecnologia per ripartire in sicurezza e per sempre. «Se mettete a confronto la situazione delle terapie intensive e ospedalizzazione tra aprile e ora vedete bene che la differenza non c’è. La differenza però è data da una maggior diluizione tra le regioni», spiega il professor. «C’è una grossa diatriba su quanti siano effettivamente i letti ...

