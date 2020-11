Inter-Torino, i convocati: out Lukic, Vojvoda, Gojak e Ujkani (Di sabato 21 novembre 2020) Sono quattro gli indisponibili, oltre a Baselli, in casa Torino in vista del match contro l’Inter a San Siro in occasione dell’ottava giornata di Serie A: Lukic, Vojvoda, Gojak e Ujkani sono i calciatori non convocati dal tecnico Giampaolo costretto – come reso noto dalla società granata – a fare i conti con quattro casi di positività all’Interno del gruppo squadra tra calciatori reduci dagli impegni in nazionale in questa sosta del campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Sono quattro gli indisponibili, oltre a Baselli, in casain vista del match contro l’a San Siro in occasione dell’ottava giornata di Serie A:sono i calciatori nondal tecnico Giampaolo costretto – come reso noto dalla società granata – a fare i conti con quattro casi di positività all’no del gruppo squadra tra calciatori reduci dagli impegni in nazionale in questa sosta del campionato. SportFace.

