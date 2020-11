Antinfluenzali in ritardo: Regione pronta a rivalersi sulla Sanofi se non rispetta il contratto (Di sabato 21 novembre 2020) TORINO «Non siamo disposti a tollerare inadempienze contrattuali quando è in gioco la salute dei cittadini e ricorreremo a tutti gli strumenti legali a nostra disposizione per garantire a coloro che ... Leggi su gazzettadalba (Di sabato 21 novembre 2020) TORINO «Non siamo disposti a tollerare inadempienze contrattuali quando è in gioco la salute dei cittadini e ricorreremo a tutti gli strumenti legali a nostra disposizione per garantire a coloro che ...

ilTorineseNews : La Regione pronta a fare causa per il ritardo nella consegna dei vaccini antinfluenzali - CPapasergio : Pericoloso ritardo dei vaccini antinfluenzali questo è pericoloso #CommissariateLaLombardia #Vaccino antinfluenz… - roncy68 : Se ne accorgono solo ora che in Lombardia i vaccini antinfluenzali non arrivano? Devo aggiungere altro?...... - verbanonews : New post: “Ritardo ingiustificabile”, il Pd critica la Regione sui tempi dei vaccini antinfluenzali - varesenews : “Ritardo ingiustificabile”, il Pd critica la Regione sui tempi dei vaccini antinfluenzali -

Ultime Notizie dalla rete : Antinfluenzali ritardo Vaccino antinfluenzale, Galli: "In pericoloso ritardo. Anche io lo sto aspettando, le dosi di una settimana fa non sono ancora arrivate" Il Fatto Quotidiano Riprende la vaccinazione antinfluenzale Da lunedì disponibili in città 1600 dosi

Altre 700 a Cecina e Rosignano, 900 nel resto della provincia. L’Asl: «Altri due rifornimenti in arrivo dal 25 novembre» ...

Vaccini, Marsilio: “Acquistati e distribuiti più del previsto”

Ul presidente della Regione Marsilio torna a parlare della questione vaccini antinfluenzali. “I vaccini li abbiamo acquistati e ne abbiamo già distribuiti ed effettuati oltre la metà di quelli previst ...

Altre 700 a Cecina e Rosignano, 900 nel resto della provincia. L’Asl: «Altri due rifornimenti in arrivo dal 25 novembre» ...Ul presidente della Regione Marsilio torna a parlare della questione vaccini antinfluenzali. “I vaccini li abbiamo acquistati e ne abbiamo già distribuiti ed effettuati oltre la metà di quelli previst ...