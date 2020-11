‘Uomini e Donne’, l’ex tronista Teresa Langella commenta l’avventura del suo ex corteggiatore Pierpaolo Pretelli al ‘Gf Vip 5’ e non gli risparmia un giudizio lapidario! (Di venerdì 20 novembre 2020) Forse non tutti se lo ricorderanno ma l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli è stato anche un ex corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne. Per questo l’ex tronista – in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne insieme alla sua dolce metà – non si è tirata indietro nel commentare anche il comportamento di Pierpaolo all’interno della Casa più spiata d’Italia, e gli ha riservato un giudizio piuttosto severo: “Mi ricordo bene di lui. Penso che sia un bravo ragazzo. E’ affettuosissimo, forse anche troppo (ride, ndr). Purtroppo Pierpaolo, secondo me, all’interno del reality non sta dimostrando di avere tanto carattere e a tratti è troppo remissivo”. I due ex protagonisti ... Leggi su isaechia (Di venerdì 20 novembre 2020) Forse non tutti se lo ricorderanno ma l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5è stato anche un exdia Uomini e Donne. Per questo– in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne insieme alla sua dolce metà – non si è tirata indietro nelre anche il comportamento diall’interno della Casa più spiata d’Italia, e gli ha riservato unpiuttosto severo: “Mi ricordo bene di lui. Penso che sia un bravo ragazzo. E’ affettuosissimo, forse anche troppo (ride, ndr). Purtroppo, secondo me, all’interno del reality non sta dimostrando di avere tanto carattere e a tratti è troppo remissivo”. I due ex protagonisti ...

