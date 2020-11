Ripartire da zero per partire più forte (Di venerdì 20 novembre 2020) Non è mai facile risollevarsi da un dolore, che sia dovuto alla fine di un grande amore o un fallimento o ancora a un ostacolo che ci sembra insormontabile, lo stesso che aumenta la distanza tra i nostri sogni e la realtà. Eppure anche se fa così paura dover ricominciare e cambiare tutto quello che fino a ora ci sembrava familiare, è un atto doveroso che dobbiamo a noi stesse e alla nostra vita. Perché non possiamo tenere tutto sotto controllo, sempre, e inevitabilmente accade che le cose non vanno come avevamo sperato. Ma questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare alla felicità o che non possiamo ritrovarla in quelle piccole cose che troppo spesso ignoriamo o trascuriamo. Perché la verità è che quella che consideriamo la fine non è altro che un nuovo inizio. Ricominciare da zero per partire più forte richiede tanto coraggio, vuol ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 novembre 2020) Non è mai facile risollevarsi da un dolore, che sia dovuto alla fine di un grande amore o un fallimento o ancora a un ostacolo che ci sembra insormontabile, lo stesso che aumenta la distanza tra i nostri sogni e la realtà. Eppure anche se fa così paura dover ricominciare e cambiare tutto quello che fino a ora ci sembrava familiare, è un atto doveroso che dobbiamo a noi stesse e alla nostra vita. Perché non possiamo tenere tutto sotto controllo, sempre, e inevitabilmente accade che le cose non vanno come avevamo sperato. Ma questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare alla felicità o che non possiamo ritrovarla in quelle piccole cose che troppo spesso ignoriamo o trascuriamo. Perché la verità è che quella che consideriamo la fine non è altro che un nuovo inizio. Ricominciare daperpiùrichiede tanto coraggio, vuol ...

