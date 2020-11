Brad Pitt aiuta i poveri di Los Angeles con un cocomero in mano (e nessuno lo riconosce) (Di venerdì 20 novembre 2020) Brad Pitt in incognito per beneficenza. L’attore è stato paparazzato nei giorni scorsi a Los Angeles mentre distribuiva pacchi di viveri alle persone in difficoltà economica assieme ai volontari di un’associazione che si occupa di aiuti per i poveri. Con la sua folta chioma bionda scompigliata dal vento, jeans a vita bassa, camicia da boscaiolo aperta, guanti e mascherina, il divo Brad è arrivato guidando un furgone pieno di generi alimentari che poi ha distribuito alle persone in fila, senza che nessuno lo riconoscesse fino alla fine. “Era completamente concentrato – raccontano i testimoni al Daily Mail – si vedeva che non era lì per se stesso, per farsi vedere. È stato lì tre o quattro ore. Si fermava solo ogni tanto per fumare una sigaretta e poi ricominciava. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020)in incognito per beneficenza. L’attore è stato paparazzato nei giorni scorsi a Losmentre distribuiva pacchi di viveri alle persone in difficoltà economica assieme ai volontari di un’associazione che si occupa di aiuti per i. Con la sua folta chioma bionda scompigliata dal vento, jeans a vita bassa, camicia da boscaiolo aperta, guanti e mascherina, il divoè arrivato guidando un furgone pieno di generi alimentari che poi ha distribuito alle persone in fila, senza chelosse fino alla fine. “Era completamente concentrato – raccontano i testimoni al Daily Mail – si vedeva che non era lì per se stesso, per farsi vedere. È stato lì tre o quattro ore. Si fermava solo ogni tanto per fumare una sigaretta e poi ricominciava. ...

