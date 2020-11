Micro Macro, versione demo (Di giovedì 19 novembre 2020) Micro Macro demo – Ms Edizioni ci delizia con questo titolo che inspirerà, in molti, un piccolo tuffo nel passato.Un investigativo abbastanza diverso dai suoi simili già presenti nel panorama dei boardgames di questo genere. A tratti, potremmo accostarlo anche ad uno di quei simpatici passatempi presenti sui rinomati giornaletti di enigmistica. Ambientazione “Benvenuti a MicroMacro, una tranquilla cittadina stretta nella morsa del crimine. La polizia locale ha perso il controllo della situazione, per questo ha bisogno delle tue capacità investigative! Formate una squadra e collaborate cercando di risolvere l’omicidio che si è verificato in città…Che l’indagine abbia inizio!” – fonte Regolamento Una trama di base molto minimale, adattabile ad un serial poliziesco. Questo, perché avremo una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020)– Ms Edizioni ci delizia con questo titolo che inspirerà, in molti, un piccolo tuffo nel passato.Un investigativo abbastanza diverso dai suoi simili già presenti nel panorama dei boardgames di questo genere. A tratti, potremmo accostarlo anche ad uno di quei simpatici passatempi presenti sui rinomati giornaletti di enigmistica. Ambientazione “Benvenuti a, una tranquilla cittadina stretta nella morsa del crimine. La polizia locale ha perso il controllo della situazione, per questo ha bisogno delle tue capacità investigative! Formate una squadra e collaborate cercando di risolvere l’omicidio che si è verificato in città…Che l’indagine abbia inizio!” – fonte Regolamento Una trama di base molto minimale, adattabile ad un serial poliziesco. Questo, perché avremo una ...

CyberSecHub0 : RT @TrendMicroItaly: Trend Micro rileva che l'Italia è ancora quinta al mondo per attacchi Macro #Malware: un dato che evidenzia la necessi… - TrendMicroItaly : Trend Micro rileva che l'Italia è ancora quinta al mondo per attacchi Macro #Malware: un dato che evidenzia la nece… - amorosomyanchor : @viverevdomani Biologia, biofisica, fisica, statistica, macro e micro nutrienti, nutrizione per l’esercizio fisico, propedeutica sportiva. - DespentesStan : @smoothearther micro or macro? - gennaichirurgia : Il follicolo si indebolisce, i capelli diventano più fini, più radi, fino a cadere. La causa è spesso multifattoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Micro Macro Micro Macro, versione demo Metropolitan Magazine Micro Macro, versione demo

Nostalgia degli investigativi che richiedono colpo d'occhio ed un'ottima deduzione? Ecco un assaggio di Micro Macro, versione demo, di MS Edizioni ...

Fireball, il mistero dei meteoriti spiegato con lo humour di Werner Herzog

Al suo terzo lavoro in un anno, il regista tedesco muove da basi scientifiche per indagare su temi misticheggianti. Disponibile su AppleTV+.

Nostalgia degli investigativi che richiedono colpo d'occhio ed un'ottima deduzione? Ecco un assaggio di Micro Macro, versione demo, di MS Edizioni ...Al suo terzo lavoro in un anno, il regista tedesco muove da basi scientifiche per indagare su temi misticheggianti. Disponibile su AppleTV+.